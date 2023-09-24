مصطفى محمد البالغ 25 عاما تألق هذا الموسم مع فريق نانت وسجل 5 أهداف في الدوري الفرنسي يحتل بها الوصافة في سباق هداف الدوري الذي يحتله الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برصيد 7 أهداف.

اللاعب المصري نجح في لفت الأنظار إليه بشدة بعد انطلاقة مبهرة خلال الموسم الجاري، نجح خلالها في تطوير قدراته التهديفية، ليضيف مهارة التسديد من الركلات الثابتة، ويحصل على ثقة تنفيذ ركلات الجزاء لفريقه.

خطوة مهمة نحو ناد أكبر

تردد اسم مصطفى في الإعلام الإنجليزي خلال الصيف الماضي، حيث أشارت التقارير الصحفية إلى رغبة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه، لكن مغالاة النادي الفرنسي المالية أوقفت الصفقة.

التقارير أكدت أن نادي نانت طلب 20 مليون يورو من نظيره الإنجليزي من أجل بيعه خلال الصيف الماضي، وذلك بعد أن قام بتفعيل بند شراء اللاعب من نادي غلطة سراي التركي في صفقة بلغت 6 ملايين يورو.

وتساهم انطلاقة مصطفى المميزة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، في زيادة أسهمه بأوروبا، وزيادة فرص انتقاله إلى ناد أكبر خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الموسم الحالي.

مشروع مبشر

محلل الأداء الفني أحمد فاروق قال في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مصطفى يعد مشروعا مبشرا في الكرة المصرية التي من الممكن أن ترى لاعبا يقدم تأثيرا كبيرا في أوروبا على غرار محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي في المواسم المقبلة.

وأضاف فاروق: "مصطفى واحد من النماذج المثالية للمحترفين العرب بشكل عام في أوروبا في الوقت الراهن، حيث يمتلك اللاعب رغبة كبيرة في النجاح والاستمرار في أوروبا، فلم يكن مكتفيا قط بلعبه في نادي الزمالك رغم تألقه مع الفريق الأبيض وحصوله على شعبية وجماهيرية كبيرة، لأن الهدف دائما كان اللعب في أعلى المستويات بأوروبا".

وتابع فاروق: "تألق مصطفى مع غلطة سراي بشكل لافت، ثم تطورت تجربته تدريجيا مع نانت إلى أن تفجرت طاقاته خلال الموسم الجاري، حتى أصبح نجم فريقه الأول".

واختتم حديثه قائلا: "ما يميز مصطفى في الوقت الحالي هو تمتعه بقوة بدنية تجعله قادرا على المنافسة في دوري قوي بدنيا مثل الدوري الفرنسي، وهو نفس السبب الذي يؤهله إلى اللعب في البريميرليغ لاحقا، لكن بشرط أن يستمر على نفس الأداء والتركيز خلال الموسم الحالي دون تشتت".