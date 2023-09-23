وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق، الذي حقق ثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.

وسجّل النروجي هذا الموسم 7 أهداف في 8 مباريات.

لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، 9 من بينها في آخر مبارتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.

وقال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة".

وتابع: "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".

وأردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".

وشرح بيب: "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقرّ غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".