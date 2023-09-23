وحقق منيع هذا الإنجاز بعدما تغلب على الصيني لينغ-زيي مينغ بطل آسيا والمصنف الثامن عالميا، بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات وزن تحت 130 كيلو "مصارعة رومانية" في بطولة العالم 2023 التي تستضيفها صربيا خلال الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وكان منيع قد فاز على بطل العالم السابق الأستوني هيكي نابي 2-0، وتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام بطل الصين.

والبرونزية التي أحرزها عبد اللطيف منيع تعد إنجازا تاريخيا لأنها الأولى لمنتخب مصر في بطولات العالم منذ الميدالية الذهبية التي حصل عليها محمد عبد الفتاح بوجي في بطولة العالم عام 2006، أي أنها جاءت بعد غياب مصر عن منصة التتويج العالمية في المصارعة لمدة 17 عاما.

وفي أول تصريح له بعد هذا الإنجاز تحدث عبد اللطيف منيع لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا:

• وعدت أبي قبل السفر لهذه البطولة بتحقيق ميدالية تاريخية لمصر لأنه قبل سفري خضع لجراحة دقيقة في القلب استغرقت 11 ساعة، وهذا الفوز أقول له به "حمدا لله على سلامتك".

• أكثر لحظة شعرت فيها بالفخر والسعادة حينما رفعت علم مصر على منصة تتويج بطولة العالم بعدما تسلمت الميدالية البرونزية.

• سعادتي كبيرة أيضا بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 وأشكر كل من ساعدني في هذا الإنجاز سواء الطاقم الفني والمدربين واتحاد المصارعة ودعم الدولة لنا وكذلك زملائي في المنتخب.

• هذا الفوز جاء بعد برنامج تدريبي شاق وضغط نفسي كبير لأن البطولة كانت صعبة للغاية والتأهل لأولمبياد باريس هدف كل المشاركين فيها.

• هدفي هو أن أحصل على ذهبية في أولمبياد باريس وأن أكرر إنجاز كرم جابر الذي حصد لمصر ذهبية أولمبية في 2004 بعد انقطاع مصر عن حصاد الميداليات الأولمبية لأكثر من 50 سنة.

• أشكر الإعلام لأنه يسلط الضوء على الألعاب الفردية ويعرف الناس بنا وبما نحققه من بطولات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي قدم التهنئة لمنيع ومجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة على ما وصفه بـ "الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الأخيرة".

وأعرب صبحي عن "سعادته بنتائج الألعاب الفردية خلال الفترة الأخيرة على المستوى القاري والعالمي"، مشيرا إلى أن" الوزارة تُقدّر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدي الصعاب واعتلاء منصات التتويج".