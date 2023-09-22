وأكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، غياب لاعب الوسط برناردو سيلفا عن المباريات المقبلة بسبب إصابته أمام رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين.

وغادر سيلفا قبل نهاية الشوط الأول خلال فوز سيتي 3-1 على أرضه أمام الفريق الصربي في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

ويغيب بالفعل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين وماتيو كوفاتشيتش وجون ستونز وجاك غريليش، وأقر غوارديولا بأن فريقه في "أزمة" بعد إصابة سيلفا.

وأبلغ الصحفيين قبل استضافة نوتنغهام فورست السبت "إنها إصابة بسيطة، سيغيب من أسبوع إلى عشرة أيام".

وأضاف "نخوض الكثير من المباريات المتتالية ولا يوجد هامش للراحة ونطالب بكثير من الجهد وأحيانا لا تتحمل ذلك".

وتابع "أصيب جاك (غريليش) بكدمة في الركبة، هذه هي كرة القدم، لكن الإصابات العضلية تعني الغياب عن كثير من المباريات".