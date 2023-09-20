تابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة أهداف من دون مقابل ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.