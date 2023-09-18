وحققت عياد إنجازا تاريخيا للرياضة المصرية حينما حجزت مقعدا في الدورة الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس 2024، بعدما فازت على بطلة الجزائر، فاطمة عبد القادر (3–1) في وزن 54 كيلوغراما، وتأهلت إلى المباراة النهائية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار.

وحصدت عياد، لاعبة منتخب مصر للملاكمة النسائية، الميدالية الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام المغربية وداد برطال (5-0)، في منافسات وزن تحت 54 كيلو.

البطولة الإفريقية التي انعقدت في السنغال شارك فيها 280 ملاكما، يمثلون 40 دولة، تأهل سبعة منهم إلى دورة الألعاب الأولمبية ومن بينهم يمنى عياد.

وحققت عياد العام الماضي أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر باللعبة، عندما حصلت على البرونزية في ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وتحدثت عياد مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن الإنجاز الذي حققته قائلة: