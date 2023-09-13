وقال النادي في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "نجح نادي الريان الرياضي في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لينضم لكتيبة الرهيب، وسيكون المحترف السابع في صفوف الريان للموسم الرياضي 2023-2024".

وكشف الريان في بيانه أن التعاقد مع بن شرقي جاء "بالتنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو غارديم الذي يعرفه جيدًا من خلال الدوري الإماراتي"، ونشر فيديو مقتضباً للاعب على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) بقميص النادي الأحمر والأسود.

ودخل الريان منذ فترة في مفاوضات مع مهاجم الوداد البيضاوي المغربي والزمالك المصري السابق لتعويض غياب مواطنه الدولي سفيان بوفال الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

وأثمرت المفاوضات بانضمام بن شرقي إلى صفوف الريان الذي يتصدر الدوري المحلي بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مراحل.

واستهل بن شرقي (28 عاما) مسيرته الكروية مع نادي مسقط رأسه المغرب الفاسي عام 2016 وتألق على الخصوص مع الوداد البيضاوي الذي انتقل إلى صفوفه عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا عام 2017.

انتقل إلى الهلال السعودي في يناير 2018 وتوّج معه بطلا للدوري في العام ذاته قبل إعارته في الصيف إلى لنس الفرنسي دون أن يفرض نفسه فانتقل صيف 2019 إلى الزمالك.

توج مع الفريق المصري بلقب الدوري مرتين 2021 و2022 والكأس المحلية مرتين أيضا 2019 و2021 والكأس السوبر عام 2020 والكأس السوبر الإفريقية في العام ذاته الذي شهد بلوغه نهائي دوري أبطال إفريقيا أيضا حيث خسر امام الغريم التقليدي الأهلي.

وظفر بن شرقي بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب بلاده في عام 2018 في المغرب.