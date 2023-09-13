وسبق انطلاق المباراة الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

سجل لـ"نسور قرطاج" عيسى العيدوني (3) وحمدي فتحي (8 خطأ في مرماه) والبديل حمزة ربيعة (90+5)، وللفراعنة عمر كمال (34).

والخسارة هي الأولي للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد سلسلة من 8 انتصارات تواليا منذ توليه زمام الأمور الفنية.

وأسفر الهجوم الضاغط للضيوف عن هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، حيث وصلت الكرة إلى حدود منطقة الجزاء للعيدوني، الذي سددها مباشرة لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد أبوجبل.

واستغل التونسيون ارتباك "الفراعنة"، وسجلوا الثاني من تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء لوجدي كشريدة، أخطأها حمدي فتحي وحولها رأسية داخل شباك فريقه على يمين أبوجبل (8).

وحاول المنتخب المصري إدراك التعادل، فحصل عمر مرموش على فرصتين، بداية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى أيمن دحمان إلى خارج الملعب (15)، ليعود الأخير وينقذ مرماه بتصديه لانفرادية مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني (32).

وتصدى دحمان مرة جديدة لتسديدة أحمد سيد (زيزو) وأبعدها إلى ركنية (33)، نفذها مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ارتدت من الدفاع على حدود منطقة الجزاء وسددها كمال مباشرة سكنت الشباك على يسار دحمان (34).

وأهدر البديل التونسي عمر العيوني فرصة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ حسام عبد المجيد لكنه سدد فوق المرمى، قبل أن يضيف بعد 3 دقائق البديل ربيعة الهدف الثالث مستغلا خطأ دفاعيا مصريا.