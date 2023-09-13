ويأتي غياب بطل العالم عن المنتخب من أجل "الراحة".

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات، سجل هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة أمام الإكوادور، الخميس، في مستهل التصفيات في بوينوس أيريس، ليتم استبداله قبل 3 دقائق من صافرة النهاية.

وأقر ميسي بعد ذلك بأنه "متعَب بعض الشيء"، فيما قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن اللاعب نفسه طلب الخروج.

ولعب ميسي (36 عاما) سلسلة من 12 مباراة في آخر 49 يوما، منها 11 مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، ومباراة مع منتخب بلاده.