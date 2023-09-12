وكتب الاتحاد الليبي، على حسابه في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".

ونشرت الاتحاد الليبي، صورا للاعبين الأربعة الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.

وانضم هؤلاء اللاعبون إلى قائمة ضحايا إعصار "دانيال" التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2800 آلاف شخص، ولا يزال هناك آلاف المفقودين في درنة ومدن أخرى مجاورة، حيث أفاد الصليب الأحمر الدولي بأنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى بعدة آلاف، في ظل وجود ما يقارب 10 آلاف مفقود حتى اللحظة.

يشار أن الإعصار دانيال ضرب مناطق شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، وخصوصا مدن وبلدات الجبل الأخضر الساحلية بالإضافة إلى بنغازي.