ودعت هذه المجموعة من الكهنة التي تؤمن بالتواصل مع الأرواح وتعيش في الغابات والجبال والمناطق الساحلية، الإله "تايتا إنتي" (الأب الشمس) إلى مساعدة البيرو في مباراتها ضد البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات.

وقال الشامان فيليكس روندان "لقد قمنا بتحييد نيمار بربط قدميه. لقد قيّدناه حتى لا يكون في حالة جيدة، ولا يركض ويلعب بشكل جيد"، وفقا لفرانس برس.

وأقام الشامان تلك الطقوس خارج الاستاد الوطني، حيث نصبوا مذبحاً ملوناً بالسيوف والتمائم والأعلام وصور اللاعبين من كلا الفريقين.

وكانوا تناولوا في وقت سابق "أياهواسكا"، وهو شراب مهلوس قوي يقولون إنه يفتح الباب أمام عالم الأرواح.

وأشار الشامان والتر ألاركون إن هذه الطقوس تهدف إلى التشويش على ذهن نيمار، اللاعب الجديد لنادي الهلال السعودي، حتى لا يتمكن من "تحقيق ما يبحث عنه، وهو الأهداف"..

وتوقع ألاركون التعادل، قائلاً إن المباراة ستكون صعبة.



