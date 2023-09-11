وأشارت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم الفرنسي ثبت تعاطيه منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى أن بوغبا سيتم إيقافه عن اللعب لمدة طويلة، لم تحدد بعد.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، ومثل الموسم الحالي "فرصته الأخيرة" للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

لكن ثبوت تعاطيه المنشطات الآن يضعه في مأزق حقيقي، وقد نشهد نهاية النجم الفرنسي البالغ من العمر 30 عاما.