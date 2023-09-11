وخلف الزلزال أكبر عدد من الضحايا في المغرب خلال أكثر من ستة عقود، إذ تجاوز عدد القتلى، في الحصيلة المؤقتة، 2100 شخص، جراء الكارثة التي دمرت قرى في جبال الأطلس.

نجوم كرة القدم يتضامنون مع المغرب

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب.. أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".

كما ذكر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من الكارثة الفظيعة".