وقال فليك في تصريح لقناة "آر تي إل" الألمانية بعد المباراة التي جرت السبت، إنه يعتقد أنه الرجل المناسب لهذا المنصب "حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك".

وأضاف: "لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث. من جهتي، مع الجهاز الفني، أعتقد أننا نحاول كل شيء لإعداد هذا المنتخب. أجد أننا نقوم بذلك بشكل جيد وأنا أعتقد أنني المدرب المناسب".

وتابع فليك الذي تولى تدريب المنتخب في صيف 2021 خلفا ليواخيم لوف، الذي أمضى 15 عاما على رأس المنتخب وقاده إلى لقب مونديال 2014: "قبل كل شيء نشعر بخيبة أمل كبيرة. لا نملك حاليا الوسائل اللازمة للتفوق على خط دفاع متماسك جدا".

وتابع: "لقد تلقينا ضربة موجعة. علينا أن ننهض ونحاول إظهار وجه مختلف على أرض الملعب ضد فرنسا"، في اشارة إلى المباراة الودية المقررة بينهما الثلاثاء في دورتموند.

وهي الخسارة الرابعة لمنتخب ألمانيا في مبارياته الخمس الأخيرة، وبات مدربها فليك مهددا بالإقالة أكثر من أي وقت مضى، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022.