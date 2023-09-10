واحتاجت غوف البالغة من العمر 19 عاما إلى ساعتين و6 دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في 6 مواجهات، بينهما أحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي، بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.

وباتت غوف أصغر أميركية تحرز لقب "فلاشينغ ميدوز"، منذ فعلت ذلك سيرينا وليامز عام 1999 بتحقيق أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية.

وسترتقي غوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين، خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة "فلاشينغ ميدوز" العام الماضي.

في المقابل، فشلت سابالينكا في أول نهائي لها في "فلاشينغ ميدوز"، بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في أستراليا مطلع العام الجاري.

واستهلت سابالينكا المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وكسرت إرسال غوف في الشوط الأول من المجموعة الأولى، وتقدمت 1-0 ثم 2-0، لكن الأميركية ردت في الشوط الرابع مدركة التعادل 2-2 مستفيدة من خطأين مزدوجين للبيلاروسية.

واستعادت سابالينكا توازنها مباشرة وكسرت إرسال غوف في الشوطين الخامس والسابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها لصالحها 6-2 في 42 دقيقة.

ونجحت غوف في كسر إرسال سابالينكا في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، وتقدمت 3-1 ثم 4-1 و5-2، قبل أن تنهيها لصالحها 6-3 في 43 دقيقة.

وتابعت غوف التي كانت مؤازرة بتشجيعات نحو 24 ألف متفرج، تفوقها، وكسرت إرسال سابالينكا في الشوطين الأول والثالث من المجموعة الثالثة الحاسمة، وتقدمت 3-0 ثم 4-0.

وانتظرت سابالينكا الشوط الخامس لكسب إرسالها وتقليص الفارق إلى 1-4، ثم طلبت وقتا مستقطعا طبيا لعلاج إصابة في فخذها الأيسر وتمكنت بعدها من كسر إرسال غوف في الشوط السادس، مقلصة الفارق إلى 2-4.

وردت غوف في الشوط السابع، وتقدمت 5-2 قبل أن تنهيها في صالحها 6-2 في 41 دقيقة.