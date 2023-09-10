وتلقى منتخب "الماكينات" خسارة مذلة أمام ضيفته اليابان 1-4 في فولفسبورغ، السبت.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة.

وتؤكد الخسارة استمرار "العقدة الآسيوية" بالنسبة لألمانيا، إذ ودعت مونديال 2018 من الدور الأول بعد الهزيمة أمام كوريا الجنوبية، ثم أقصيت من مونديال 2022 من الدور ذاته بخسارة من اليابان.

وبات المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانزي فليك، الذي عين خلفا ليواخيم لوف صيف 2021، مهددا أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

ويواجه بطل العالم 4 مرات فرنسا وصيفة المونديال الأخير في دورتموند، الثلاثاء.