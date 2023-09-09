ونشر مهاجم ليفربول، محمد صلاح، علم المغرب على حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وكتب: "اللهم احفظ المغرب وشعبها".

وتفاعل جمهور صلاح مع التغريدة بشكل كبير، فقد شاهدها خلال أقل من ساعة نحو 900 ألف شخص، وعلق عليها أكثر من 1100، وأعاد نشرها أكثر من 3 آلاف.

وينضم محمد صلاح إلى العديد من نجوم الرياضة والفن الذين سارعوا إلى إبداء تعاطفهم مع المغاربة إزاء هذه الكارثة الطبيعية.

وبرز بين هؤلاء النجم أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الذي تبرع بدمه لصالح جرحى الزلزال وحث المغاربة على فعل الأمر نفسه.