ونشرت مؤسسة أشرف حكيمي الخيرية على "إنستغرام" صورة تظهر مدافع المنتخب المغربي أثناء تبرعه بالدم.

وكتبت المؤسسة إلى جانب الصورة أن الأولوية في هذا الوقت هي للتبرع بالدم لصالح الحالات الحرجة.

وأضافت "أن التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ومساعدتكم ضرورية".

وتندرج خطوة حكيمي مع الدعوات التي تحث المغاربة على ضرورة التبرع بالدم.

ووجه المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش ليلا فور وقوع الزلزال نداءً للتبرع لصالح المتضررين من الكارثة، وسريعا لبى كثير من المغاربة هذا النداء.

وكان نجم باريس سان جرمان قدم تعازيه للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص حتى الآن.

وقال في رسالة وجهها للمغاربة في وقت سابق: "نمر بوقت عصيب وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".