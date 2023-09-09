وكتب الاتحاد المغربي في بيانه "على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي".

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في كوت ديفوار.