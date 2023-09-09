وفي بيان صدر عن النادي الملكي صباح السبت، قدم رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته "تعازيهم ومحبتهم لأسر الضحايا وللشعب المغربي بأسره".

كما تمنى ريال مدريد في بيانه الشفاء العاجل للمصابين، باعثاً إليهم بـ"مودته" ومتمنياً لهم "القوة" لمواجهة هذه المحنة.

وذكرت السلطات المغربية أن شدة الزلزال العنيف بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه جاء في إقليم الحوز، جنوب غربي مدينة مراكش.

وقتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة".