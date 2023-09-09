وبالتأكيد ستكون المباراة النهائية التي تجمع البطلين السابقين ميدفيديف ونوفاك جوكوفيتش قوية، لكنها لن تكون فصلا جديدا في المنافسة بين جوكوفيتش وألكاراز.

وكان جوكوفيتش فاز على الأميركي بن شيلتون بنتيجة 6-3 و6-2و7-6، لكن ألكاراز لم يستطع فك شفرة نظيره الروسي المصنف الثالث.

وستكون هناك بعض الأحداث الفرعية المثيرة في نهائي يوم الأحد، حيث يسعى جوكوفيتش لإحراز اللقب للمرة الرابعة وهو ما سيمكنه من معادلة رقم مارغريت كورت القياسي بالوصول إلى 24 لقبا في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى الثأر من ميدفيديف.