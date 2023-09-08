التقارير الإنجليزية أشارت إلى أن عرض الاتحاد السعودي لشراء محمد صلاح وصل إلى 225 مليون إسترليني بالإضافات والحوافز، وهو أكبر من العرض القياسي الأعلى في التاريخ المسجل في صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني.

وحاول نادي الاتحاد على مدار الأسابيع الماضية التعاقد مع محمد صلاح، لكن كل عروضه قوبلت بالرفض من نادي ليفربول، رغم فتح النجم المصري الباب للتفاوض وتفكيره في قبول العرض، لكن رغبة ناديه في التمسك به كانت الأقوى.

مستقبل صلاح

• يرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يستمر حتى 30 يونيو 2025، وينوى النادي الإنجليزي التمسك بهدافه المصري حتى نهاية عقده، مع إمكانية منحه عقدا جديدا العام المقبل وفقا لبعض التقارير.

• رفض ليفربول الحصول على أكبر عائد مالي في تاريخ صفقات كرة القدم أكد تمسكه بصلاح وعدم نيته بيع الهداف الأول للفريق منذ انتقاله إليه، في الوقت ذاته لم يقدم المصري طلب انتقال إلى الاتحاد أو يضغط للحصول على راتب كان سيجعله ضمن أعلى 4 لاعبين دخلا في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.

• كشف الويلزي أيان راش أسطورة ليفربول عن نية صلاح الاستمرار في ليفربول حتى تحطيم رقمه القياسي الأسطوري، ليصبح الهداف التاريخي لعملاق أنفيلد.

راش سجل 364 هدفا خلال مسيرته، ويأتي صلاح في المركز الخامس برصيد 188 هدفا سجلها في 5 مواسم بالإضافة إلى افتتاحية الموسم الحالي الذي يعد السادس له بالقميص الأحمر.

صلاح يحتاج لاستكمال عقده في الموسم الحالي والمقبل، والاستمرار لثلاث سنوات إضافية ليتمم عقدا كاملا مع ليفربول وتصبح لديه الفرصة لكسر رقم راش إذا استمر على نفس المعدل التهديفي.

راش قال في تصريحات سابقة إن محمد صلاح سأله كيف سجل كل هذه الأهداف، وأشار إلى أن المصري أخبره برغبته في كسر الرقم.

وقال أسطورة "الريدز" في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو" عن صلاح: "دائما نتحدث باستمرار، ويلومني في كل مرة بسبب تسجيل هذا العدد من الأهداف، فهو لديه اعتقاد بأنه سيكسر هذا الرقم يوما ما".

وأضاف أيان: "إذا أراد صلاح كسر رقمي القياسي فعليه البقاء لسنوات أخرى مع ليفربول، رغم أنه الآن يقوم بدور صانع الألعاب ويمرر لزملائه تمريرات حاسمة ولا يهتم فقط بالتسجيل".

النجم الويلزي قال إنه سيقوم بتهنئة محمد صلاح إذا نجح في كسر رقمه القياسي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا يزعجه نظرا لاهتمامه بأن يحقق فريقه الانتصارات في المقام الأول.

ويريد صلاح تخطي حاجز الـ200 هدفا خلال الموسم الحالي على الأقل من أجل خوض موسمه الأخير في عقده مع ليفربول للاقتراب من المركز الرابع في القائمة الذي يحتله بيلي ليدل برصيد 228 هدفا، ومن قبله جوردون هودسون برصيد 241 هدفا، ليصل في المحطة قبل الأخيرة إلى رقم الوصيف روجر هانت الذي سجل 281 هدفا، ليبدأ بعدها القتال للوصول إلى رقم أيان راش.

هل انتهت القصة السعودية؟

• قد يضطر الاتحاد إلى البحث عن بديل آخر في يناير من نجوم الصفوة في أوروبا لتدعيم صفوفه، خاصة بعد الرفض القاطع من ليفربول رحيل محمد صلاح، ما يجعل النادي السعودي عليه الانتظار لعامين حتى نهاية التعاقد بين المصري وناديه الإنجليزي، بشرط ألا يجدد تعاقده في الفترة المقبلة.

• في حال عدم نجاح نادي الاتحاد في ضم اسم عالمي كبير إلى قائمته في يناير، ستكون الفرصة متاحة مع مساحة أكبر من الوقت في الصيف المقبل للضغط من أجل الحصول على صلاح قبل عام واحد من نهاية تعاقده مع ليفربول، حيث تشير بعض التقارير السعودية إلى أن نادي الاتحاد لن يقبل الخسارة في صفقة صلاح حتى لو عاد مجددا العام المقبل.

• ومن جانبه لم يعلق محمد صلاح حتى الآن بشكل رسمي على صفقة الاتحاد، بينما أكدت مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن اللاعب المصري لم يكن يمانع إبرام الصفقة لكنه اشترط موافقة ناديه ومدربه أولا قبل أن يتخذ قراره النهائي، تاركا الباب مفتوحا أمام النمور السعودية.