وتحتضن كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 13 يناير 2024 المقبل، وستشهد مشاركة 24 منتخبا.

موعد القرعة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 12 أكتوبر المقبل، موعدا للقرعة، التي ستحدد المجموعات الستة للبطولة المرتقبة.

وستقام القرعة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

المنتخبات العربية المتأهلة

ضمنت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس التأهل للبطولة، بينما تتمسك موريتانيا والسودان بأمل العبور، في حال تحقيقهما انتصارا في الجولة الأخيرة.