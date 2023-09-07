وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا أوليًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني – ارتفع إلى 150 مليون جنيه إسترليني – ولكن تم رفضه في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي الموافق 31 أغسطس.

وأصر ليفربول على أن صلاح ليس للبيع وليس لديهم أي نية للسماح له بالرحيل هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر موقع فوتبول إنسايدر في تغطية خاصة.

لكن الاتحاد لم ينته من اهتمامه ويعتقد أنه حصل على بعض التشجيع من معسكر محمد صلاح الذي يرغب في الانضمام إليه.

ويستعد الاتحاد الآن لتقديم عرض جديد بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون جنيه إسترليني (حوالي 280 مليون دولار أميركي)، بما في ذلك الإضافات، مما يجعله رسم نقل قياسي عالمي في حالة قبوله.

الجدير بالذكر أن أندية الدوري السعودي للمحترفين يمكنها إجراء التعاقدات حتى الساعة 10 مساء بتوقيت غرينيتش اليوم الخميس.

وحاليا، ليفربول غير قادر على جلب بديل لنجمه المصري، الذي بقي له ما يقرب من عامين آخرين في عقده، حتى يناير.

ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في أنفيلد حتى يونيو 2025 بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي (2022).

ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ميرسيسايد، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.