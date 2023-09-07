وينتهي "الميركاتو السعودي" مع نهاية اليوم الخميس 7 سبتمبر، في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق كرة القدم بفارغ الصبر ما سيحمله آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 من مفاجآت وانتقالات مثيرة.

نجوم على "الرادار السعودي" في اليوم الأخير

ما يزال لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على رأس اهتمامات الاتحاد السعودي، رغم رفضه عدة عروض سابقة من النادي. وقد يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع النجم المصري.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيكون أكثر الأشخاص ارتياحا بعد إغلاق الميركاتو السعودي.

يعد قائد توتنهام السابق، الحارس الفرنسي هوغو لوريس، من الأسماء المهمة التي فشلت في إتمام أي تعاقد خلال الميركاتو الأوروبي. وسيكون الدوري السعودي آخر خيار للوريس لتأمين الرسمية الموسم المقبل، بعدما جرى تعويضه هذا الصيف في توتنهام، بغولييلمو فيكاريو. وزعمت تقارير في مايو الماضي أنه تم الاتصال به من إحدى الأندية السعودية لاقتراح عرض من شأنه أن يضاعف راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ثلاث مرات.

الأمر نفسه ينطبق على دوني فان دي بيك، حيث فشل الهولندي في الانتقال إلى ريال سوسيداد وأياكس ولوريان.

اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي هو الآخر فشل في التعاقد مع فريق بشكتاش التركي. ويأمل ناديه أرسنال في أن يغريه "عرض سعودي" للتحرك في اللحظة الأخيرة.