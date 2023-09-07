القائمة ضمت كما كان متوقعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم النرويجي آيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

أما أبرز اللاعبين الذي تواجدوا في القائمة فهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا والاتحاد السعودي حاليا.

وتواجد في القائمة أيضا لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين وبيرناردو سيلفا، وكذلك النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد حاليا، وكان الغائب الأبرز عن القائمة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.