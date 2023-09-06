وبحسب الكمبيوتر الخارق، لن يفوز أرسنال أو مانشستر يونايتد بالبطولة لهذا الموسم، وإنما مانشستر سيتي هو الفريق الذي سيحظى بهذا الشرف.

وإذا ما تحققت توقعات الكمبيوتر الخارق، سيحصل السيتي، بطل الثلاثية التاريخية، على البطولة للموسم الرابع على التوالي، وبالتالي سيكون هذا الإنجاز رقما قياسيا للفريق الأزرق السماوي.

على أي حال، بحسب توقعات الكمبيوتر الخارق، سيحل أرسنال ثانيا خلف مانشستر سيتي، بينما سيحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بعد ليفربول.

وسيحل نيوكاسل خامسا، يليه توتنهام فتشلسي في المركز السابع، ثم برايتون وأستون فيلا ووستهام.

وفي المركز الحادي عشر، سيأتي فريق برينتفورد، ثم كريستال بالاس في المركز 12.

وبحسب الكمبيوتر الخارق، سيأتي نوتنغهام فوريست في المركز 13 ويليه وولفرهامبتون ثم فولهام، والصاعد الجديد بيرنلي في المركز 16، وسيحتل بورنموث المركز 17.

أما المراكز الثلاثة الأخيرة فهي من نصيب إيفرتون ولوتون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.