وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".

وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 أغسطس وذلك بعد 4 أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتا عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما، بينما لا يزال التحقيق جاريا.

وفي بداية الأزمة، اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات الأحد في سيدني.