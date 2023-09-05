قدَّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، "خالص اعتذاراته" بشأن "السلوك غير المقبول على الإطلاق" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.
وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".
وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 أغسطس وذلك بعد 4 أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتا عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوما، بينما لا يزال التحقيق جاريا.
وفي بداية الأزمة، اعتذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لتقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها، خلال تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العالم للسيدات الأحد في سيدني.
وأثار تقبيل روبياليس (45 عاماً) لاعبة الوسط على شفتيها ردود فعل عالمية، بيد أنه قال في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإسباني: "بالتأكيد ارتكبت خطأ وعلي الإقرار بذلك. حصل ذلك دون أية نية سيئة، في لحظة فرح كبيرة. هنا نراها (القبلة) طبيعية، لكن في الخارج أحدثت فوضى".
من جانبها، كررت النجمة الإسبانية جني هيرموسو أن قبلة روبياليس على شفتيها خلال حفل تتويج منتخب بلادها بطلا لمونديال السيدات لم تكن برضاها، بعد أن رفض الأخير الاستقالة على إثر الحادثة.
ورفض لويس روبياليس، في وقت سابق، الاستقالة من منصبه عقب تقبيل اللاعبة هيرموسو في الفم خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفا ذكوريا غير مقبول.