وخضع سيمانيتش للجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا، بعدما أصيب بضربة مرفق من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال مباراة في دور المجموعات في 30 أغسطس.

وقال المنتخب الصربي، الإثنين، إن المضاعفات الناجمة عن الجراحة الأولى دفعته إلى إجراء عملية جراحية أخرى في 3 سبتمبر، عندما استؤصلت إحدى كليتيه.

وقال طبيب الفريق الصربي دراغان رادوفانوفيتش إنهم "يتوقعون ويتمنون أن تسير الأمور بعد هذه العملية بسلاسة".

ووقعت الإصابة قبيل نهاية مباراة صربيا في الدور الأول ضد جنوب السودان، عندما كان سيمانيتش يدافع ضد اللاعب الخصم نوني أوموت تحت سلة منتخب بلاده.

وضرب أوموت سيمانيتش بمرفقه، ما جعل الأخير يصرخ من الألم ويخرج على الفور.

ويلعب سيمانيتش (25 عاماً) مع نادي سرقسطة الإسباني.

وتلعب صربيا مع ليتوانيا في ربع نهائي المونديال السلّوي الثلاثاء.