أصدر لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم للرجال، الاثنين، بيانا انتقدوا فيه سلوك لرئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس، على خلفية القبلة التي طبعها عنوة على شفتي لاعبة بمنتخب السيدات، كما تقول الأخيرة.