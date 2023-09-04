وفي ظل عدم خروج اللاعب المصري محمد صلاح بتصريح واضح وصريح، فإن التكهنات تتزايد، خاصة أنه ينشر منذ شهر تغريدات عبارة عن صور لا تصاحبها تعليقات على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وفي أواخر أغسطس الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن صلاح بصدد إنهاء مسيرته مع ليفربول، على أن ينتقل إلى الدوري السعودي حيث سيلعب مع اتحاد جدة.

لكن "الريدز" رفض، وفقما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، العرض المقدم من النادي السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

ماذا تقول التسريبات عن صلاح؟