هل يبقى النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي؟ هذا هو سؤال الساعة بالنسبة إلى عشاق "الريدز" وغيرهم.
وفي ظل عدم خروج اللاعب المصري محمد صلاح بتصريح واضح وصريح، فإن التكهنات تتزايد، خاصة أنه ينشر منذ شهر تغريدات عبارة عن صور لا تصاحبها تعليقات على موقع "إكس" (تويتر سابقا).
وفي أواخر أغسطس الماضي، ذكرت تقارير صحفية أن صلاح بصدد إنهاء مسيرته مع ليفربول، على أن ينتقل إلى الدوري السعودي حيث سيلعب مع اتحاد جدة.
لكن "الريدز" رفض، وفقما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، العرض المقدم من النادي السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
ماذا تقول التسريبات عن صلاح؟
- ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن أحدا لم يتواصل مع المدرب يورغن كلوب بخصوص موضوع انتقال صلاح.
- لكن دومينيك سوبوسلاي زميل صلاح قال إنه سمع في غرفة تبديل الملابس أن النجم المصري أبلغ زملاءه في الفريق أنه باق معهم.
- أضافت الصحيفة أن صلاح لم يبلغ مديره الفني يورغن كلوب بأنه سيغادر وفقا للأخير.
- ورأى المدرب الألماني أن التزام صلاح بالمباريات والتدريبات، فضلا عن مساهمته في قيادة اجتماعات اللاعبين، لا تدفعه للسؤال عما إذا كان سيغادر صوب الاتحاد السعودي.
- قال كلوب: "بالنسبة إلي، لم يكن الأمر موضوعا ولو حتى لثانية واحدة، حتى أكون صريحا".
- أضاف وفق ما نقل عنه سوبوسلاي: "لم يكن لدي شك حيال التزامه (صلاح) حيال النادي. إنه لاعبا ويريد البقاء معنا".
- قال آندي روبرتسون إن لاعبي ليفربول لا يشعرون بالقلق إزاء مستقبل صلاح.