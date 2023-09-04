ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.

وهذا الانتصار الثاني لإنتر في 3 مباريات بالدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي في يوليو الماضي والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأميركي-المكسيكي.

وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري بجانب نجمي هوليوود ليوناردو دي كابريو وأوين ويلسون والمغنية سيلينا غوميز والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث في ترتيب الغرب.