ولم يسافر ابن الـ23 عاماً مع يونايتد إلى لندن لخوض المواجهة مع وصيف بطل الموسم الماضي، وقد برر تن هاغ استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن الفريق بالقول: "لم نختر جادون بسبب أدائه في التمارين".

وتابع بعد المباراة: "يتوجب عليك أن تصل إلى مستوى معين كل يوم في مانشستر يونايتد، (واستناداً إلى ذلك) نقوم بخياراتنا في الخط الأمامي. بالتالي، لم نقك باختياره".

وردّ سانشو في وقت لاحق على مدربه الهولندي، قائلاً في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "رجاء لا تصدقوا كل ما تقرؤونه! لن أسمح للناس أن يقولوا أشياءً غير صحيحة على الإطلاق، لقد قمت بتدريباتي بشكل جيد جداً هذا الأسبوع".

وتابع: "أعتقد أن هناك أسباباً أخرى في هذا الموضوع لن أخوض فيها. كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عادلاً! أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع يشكل تحدياً".

وشدد: "سأواصل القتال من أجل هذه الشارة (شعار النادي) مهما حدث!".

وانتقل الجناح الدولي إلى يونايتد عام 2021 من بوروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه استرليني، لكنه عانى لفرض نفسه واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط في 82 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.