ورصد مقطع فيديو قصير منتشر على منصات التواصل، ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق يتحدث إلى رجل بحدة بينما يمسك قميصه بيديه، وإلى جانبه كين أسطورة مانشستر يونايتد السابق.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إلى أن "المشجع اعتدى على كين، قبل أن يطرده رجال الأمن خارج الملعب".

وكان ريتشاردز وكين مع ثيو والكوت لاعب أرسنال السابق، يحللون اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية.

وقالت تقارير صحفية إن الواقعة حدثت قبيل صافرة نهاية اللقاء المثير، الذي انتهى بفوز درامي لأرسنال على ملعبه بنتيجة 3-1.

وأكد بيان لشرطة لندن فتح تحقيق، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وجاء في البيان: "تحقق الشرطة في أعقاب اعتداء يزعم أنه وقع في ملعب الإمارات، خلال مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد 3 سبتمبر".

وقال متحدث باسم "سكاي سبورتس" لصحيفة "ميرور" البريطانية: "نحن نفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من قبل أحد أفراد الجمهور مباشرة، قبل اللقطات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماع".

وتابع: "في اللقطات التي شوهدت، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لنزع فتيل الموقف".