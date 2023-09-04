و"الحكومة" هو اللقب الذي يحب جمهور بنزيمة من العرب إطلاقه على اللاعب الفرنسي، منذ كان في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعني منشور بنزيمة الذي أطلقه على "إنستغرام" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن صاحب الـ35 عاما متابع جيد لما يقوله عنه جمهوره العربي، لا سيما منذ انتقاله إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

لماذا يطلق على بنزيمة "الحكومة"؟