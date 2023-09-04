وتقدم برشلونة عبر جول كوندي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة.

وتعادل تشيمي أبيلا في الدقيقة 76 بتسديدة لا تصد على حافة منطقة الجزاء.

لكن بعد 5 دقائق نال برشلونة ركلة جزاء، بعد أن جذب أليخاندرو كاتينا ذراع ليفاندوفسكي، وتعرض المدافع للطرد بينما نفذ المهاجم البولندي الركلة بنجاح.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بعشر نقاط، بالتساوي مع جيرونا وبفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.