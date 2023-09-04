ونفذ مبابي ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة الرابعة وأحرز الهدف الرابع قبل الاستراحة، ليرفع سان جرمان رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

ونال الزوار ركلة الجزاء بعد تعرض مانويل أوغارتي لعرقلة من قائد ليون كورنتين توليسو، ثم أضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تبادل الكرة مع عثمان ديمبلي.

وحول ماركو أسينسيو النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 38 قبل أن يكمل مبابي هيمنة سان جرمان بهدف رابع.

وأحرز توليسو هدفا شرفيا من ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الشوط الثاني، ليكتفي ليون بحصد نقطة واحدة من أول 4 مباريات بالموسم، مما يثير الشكوك حول مستقبل المدير الفني لوران بلان.