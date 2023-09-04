وساهم الثنائي الهجومي في بداية رائعة لإنتر هذا الموسم، حيث حقق الفريق 3 انتصارات متتالية من دون استقبال أي هدف.

ولم يواجه إنتر صعوبات كبيرة في ظل أن فيورنتينا خاض المباراة بالعديد من لاعبي الصف الثاني، بعد فوز الفريق الأساسي على رابيد فيينا النمساوي في ملحق تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

وأرسل فيدريكو ديماركو كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها تورام ببراعة وسجل هدفه الأول مع النادي، بضربة رأس قوية في الدقيقة 23.

وقبل الاستراحة بقليل، تألق أوليفر كريستنسن حارس فيورنتينا وأنقذ ركلة حرة نفذها هاكان شالهان أوغلو.

وأضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53، حيث تلقى تمريرة من تورام على حافة منطقة الجزاء وسدد بقوة داخل الشباك.

وجعل شالهان أوغلو النتيجة 3-صفر من ركلة جزاء بعد 5 دقائق، عندما ارتكب الحارس كريستنسن خطأ ضد تورام.

وسجل مارتينيز هدفه الثاني في المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، بعد مقابلة كرة عرضية بلمسة واحدة في الدقيقة 73.