وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد نجم منتخب "الفراعنة" محمود عبد العظيم أن "الفريق بحالة بدنية جيدة، وعلى درجة عالية من التركيز".

وتابع اللاعب المحترف في الدوري التركي: "لدينا رغبة في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق لقب البطولة في نسختها الأولى".

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدير الفني التركي إيفران أويانيك، مواجهات دور المجموعات في المجموعة الثالثة، التي تضم كينيا ورواندا إلى جانب أنغولا.

وتجرى منافسات النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 12 منتخبا مقسمة على 3 مجموعات، وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن مصر تستعد لاستضافة بطولة أمم إفريقيا لذوي الساق الواحدة في أبريل المقبل، بمشاركة 20 منتخبا للمرة الأولى.