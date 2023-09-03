ففي تصريحاته عقب المباراة، قال دومينيك سوبوسلاي إنه تحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.

وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع. نحن سعداء جدا أنه استمر".

وأضاف لاعب الوسط المجري "كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جداونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".

وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188هدفا في مسيرته مع ليفربول.