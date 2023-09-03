ولم يعلق صلاح حتى الآن على الصفقة الضخمة في وسائل الإعلام، أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفيا برسائل مشفرة مثل التي وجهها عن طريق "انستغرام" قبل أيام عندما نشر صورة تحمل رسالة "معظم الناس يفتقدون الإرادة الحرة".

رد صلاح

بدأت مفاوضات انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لقيادة نادي الاتحاد، قبل انطلاق الموسم الحالي، لكن اللاعب المصري لم يبدو متأثرا بالأخبار التي تنتشر كل ساعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن الصفقة.

محمد صلاح تألق في المباراة الافتتاحية أمام تشلسي وسجل هدفا، لكنه ألغي بتقنية الفيديو، ثم خرج غاضبا دون أن يهز الشباك لتزداد الشائعات حول انتهاء علاقته مع مدربه يورغن كلوب وليفربول.

رد الدولي المصري جاء في المباراة التالية أمام بورنموث ليسجل بعد إهدار ركلة جزاء في نفس اللعبة، ويفتتح سجله التهديفي في الموسم مع ليفربول ويقوده لأول انتصار في لقاء صنع خلاله هدفا.

في اللقاء الثالث تألق محمد صلاح كصانع ألعاب مرة أخرى ومرر كرة الهدف الحاسم إلى داروين نونيز، ليمنح ليفربول فوزا صعبا على نيوكاسل يونايتد.

المباراة الرابعة التي قيل أن صلاح لن يلعبها بسبب سفره إلى جدة للتوقيع لنادي الاتحاد، شهدت ردا جديدا من صلاح في الملعب بتسجيل الهدف الثالث في شباك أستون فيلا.

الجولات الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي شهدت تسجيل النجم المصري هدفين وصنع مثلهما، ليساهم في 4 أهداف ويصبح المساهم الأكبر تهديفيا في فريقه، ليؤكد مدى أهميته للعملاق الأحمر.

تصريحات كلوب

المدرب الألماني يورغن كلوب كان قد أكد قبل انطلاق المباراة أن محمد صلاح لم يُشعره بأي تغييرات على المستوى النفسي أو الفني في ظل أخبار الصفقة العملاقة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت رفض ليفربول عرضا بقيمة 150 مليون إسترليني من نادي الاتحاد، مع وجود تقارير أخرى تؤكد عودة الفريق السعودي بعرض يصل إلى 200 مليون إسترليني، ما يجعل صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال كلوب: "لم أكن قلقا بشأن تشتت صلاح من هذه الأخبار، لقد كانت قصة إعلامية فقط، "مو" كان طبيعيا تماما، وأسبوعه التدريبي كان جيدا للغاية، لم يكن هناك شيئا يتطلب التفكير".

وبرهن محمد صلاح على تصريحات مدربه بمساهماته التهديفية في الملعب، وقدم أداء مبهرا ليؤكد بالفعل أن تركيزه لم يتأثر بعد رفض ناديه الإنجليزي العرض السعودي الضخم.

القصة ما زالت مستمرة

وعلى ما يبدو أن نادي الاتحاد لم يستسلم بعد رغم رفض عرضه الأخير، وعلق سوق الانتقالات في إنجلترا وبالتالي عدم تمكن ليفربول من تعويض صلاح حال رحيله بلاعب آخر.

تستمر وسائل الإعلام في نشر تفاصيل جديدة عن عرض قادم لا يمكن رفضه من الاتحاد تصل قيمته إلى 200 مليون إسترليني خلال الأيام المقبلة وقبل غلق سوق الانتقالات في السعودية.

صلاح قد يصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم إذا انتقل إلى الاتحاد بقيمة 200 مليون إسترليني ليتخطى البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون إسترليني.

ورغم تألق صلاح وتركيزه مع فريقه، وكذلك إصرار ليفربول ومدربه الألماني على التمسك باللاعب، قد يتعرض الجميع لاختبار سعودي جديد بالعرض المنتظر خلال أيام.