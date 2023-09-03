وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" قبل المباراة أمام أستون فيلا، ذكر كلوب:

لم يكن علي القلق بشأن تركيز صلاح. لقد كانت هذه قصة إعلامية لم تتحقق.

لدي طاولة كبيرة في مكتبي، بها الكثير من الأوراق، ولدي جهاز كمبيوتر محمول وآيباد، ولكن لا شيء من هذه الأشياء مشغول بأي نوع من الأخبار.

لهذا السبب لم نفكر في الأمر أبدا. مو كان طبيعيا تماما، وأمضى أسبوعا تدريبيا جيدا ولم يكن هناك أي شيء من وجهة نظري للتفكير فيه.

"بعد ساعات"

وكان الإعلامي والناقد الرياضي السعودي عبد الله خوقير كشف، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن الانتقال المحتمل للنجم المصري محمد صلاح إلى فريق الاتحاد.

وفي حديثه لقناة "الرياضية" السعودية، قال خوقير:

محمد صلاح سيكون اتحاديا.. وأؤكد لكم هذا الخبر الآن.

يوم الأحد سيودع ليفربول، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان قد يكون يوم الإثنين.

وصباح اليوم الأحد، نشر خوقير تغريدة على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيها: "صلاح.. اتحادي.. بعد ساعات فقط".

أغلى لاعب في التاريخ!