وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن ليفربول رفض عرض الاتحاد الثاني البالغة قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (نحو 188 مليون دولار أميركي).

وسبق للفريق السعودي أن قدم عرضا أوليا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار أميركي)، قوبل بالرفض.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الجمعة، إن "موقف النادي يظل كما هو تماما.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

"عرض تاريخي جديد"

نقلت "سكاي سبورتس" عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار أميركي) للتعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد "متفائلون"، مشيرا إلى أنهم "سيحاولون مرة أخرى".

وفي حال موافقة "الريدز"، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني.

وانتهت فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة. في المقابل، ما يزال بإمكان أندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات إلى غاية 7 سبتمبر، قبل إغلاق فترة الانتقالات.