وخاض ابن الـ21 عاما 24 مباراة في الدوري الألماني و6 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة بايرن في ظل وجود يوزوا كيميتش وليون غوريتسكا وفي ظل أسلوب لعب النادي البافاري، ما عجل رحيله.

وتحدث عنه مدربه في بايرن توماس توخل الجمعة بالقول "بالنسبة لي، إنه لاعب هجومي، رقم 8. المشكلة بالنسبة لراين أنه ليس لدينا فعليا هذا المركز في الوقت الحالي".

وسيحاول الدولي الشاب أن يفرض نفسه في الدوري الإنكليزي الممتاز بألوان ليفربول الباحث عن تعويض خسارة جهود قائده جوردان هندرسون والبرازيليين فابينيو وروبرتو فيرمينو المنتقلين الى الدوري السعودي، أو جيمس ميلنر.

وضمن هذا المسعى، عزز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب صفوفه هذا الصيف بالأرجنتيني ألكسيكس ماك أليستر والمجري دومينيك سوبوسلاي.

وأقر كلوب أن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ترك أثره على الوضع المالي للنادي، لكنه راض عن التعاقدات التي أجراها هذا الصيف لأن الفريق "أكثر شباباً" و"أحب حقاً هذا الفريق".

ووفق وسائل الإعلام، أنفق ليفربول قرابة 40 مليون جنيه استرليني لضم خرافنبرخ في صفقة قد تزيد قيمتها 5 ملايين استناداً الى النتائج التي سيحققها لاعب أياكس السابق الذي كان مرتبطاً ببايرن حتى 2027.