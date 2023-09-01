وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني بعض اللاعبين البارزين، مثل باولو ديبالا (روما الإيطالي)، وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام هوتسبير الإنجليزي)، بسبب الإصابة.

وميسي (36 عاما) المنضم حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي، سيقود المنتخب إلى جانبه المخضرمَين أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وتستضيف الأرجنتين الإكوادور في بوينوس أيريس في 7 سبتمبر، ثم تحل ضيفة على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.

وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالي: