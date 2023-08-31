وأظهرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت في موناكو، توازنا بشأن توزيع الأندية بشكل عام، وفق "فرانس برس".

لكن المجموعة السادسة كانت شاذة عن القاعدة، فجمعت:

باريس سان جرمان بطل فرنسا.

بورسيا دورتموند الألماني.

ميلان الإيطالي.

نيوكاسل الإنجليزي.

وأطلقت وسائل إلإعلام على هذه المجموعة اسم "مجموعة الموت" لصعوبة المواجهات المنتظرة بين أقطابها.

ووقع بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مجموعة واحدة.

وسيكون بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كاين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الأولى، التي أوقعتهما إلى جانب كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

وجاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة إلى جانب نابولي بطل إيطاليا، بالإضافة إلى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد إلى "تشامبيونزليغ".

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبيا إلى جانب لايبزيغ الألماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري.

ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الأرجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت إلى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر.

ويقام النهائي في 1 يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.



وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الإسباني.المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، وسلتيك الإسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الاوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.



