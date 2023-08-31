ويسعى النادي الأندلسي إلى إبرام صفقات قوية تحت قيادة مديره الفني المخضرم مانويل بلغريني، والمدير الرياضي النشط رامون بلينز الذي يعمل على أكثر من صفقة.

وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" إن كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق وافق بالفعل على بنود الانتقال إلى بيتيس.

وكان كوتينيو (31 عاما) خاض فترة غير ناجحة مع برشلونة، تخللتها إعارتان لبايرن ميونيخ الألماني ثم أستون فيلا، علما أنه لعب أيضا بقميص إسبانيول عام 2012.

كما أشارت التقارير إلى أن النادي فتح باب المفاوضات مع موناكو الفرنسي لضم الجناح البرتغالي غيلسون مارتنز، الذي وافق هو الآخر مبدئيا على شروط التعاقد.

وكان النادي ضم بالفعل كلا من إيسكو وهيكتور بيليرين ومارك بارترا، خلال فترة انتقالات صيفية قوية لريال بيتيس، إلا أنه بدأ الليغا بشكل محبط لجماهيره، حيث حصد 4 نقاط من 3 مباريات.