وتلقى قائد ليفربول فان دايك بطاقة حمراء مباشرة من قبل الحكم جون بروكس بعد مرور نصف ساعة تقريبا على بداية مباراة الأحد الماضي بسبب خطأ ضد ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل عند حافة منطقة الجزاء.

وأثناء مراجعة حكم الفيديو المساعد للواقعة، بدا أن المدافع الهولندي يتجادل مع بروكس.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تشير المزاعم إلى أن المدافع تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم كلمات مسيئة أو مهينة تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 29".

وسيكون أمام فان دايك حتى يوم الجمعة المقبل للرد على الاتهام.