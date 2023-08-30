وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب فينيسيوس، الثلاثاء، بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني أن اللاعب (23 عاما)، الذي أصيب في مباراة الريال أمام سيلتا فيغو التي فاز فيها الريال 1-0، قد يغيب عن الملاعب لنحو شهر تقريبا.

وسينضم رافينيا إلى تشكيلة البرازيل لخوض مباراتين أمام بوليفيا يوم 8 سبتمبر ثم أمام بيرو بعدها بأربعة أيام.

ولعب رافينيا خر مباراة له مع منتخب البرازيل خلال كأس العالم في قطر، وسجل الجناح (26 عاما) 5 أهداف في 16 مباراة مع المنتخب.

وستكون هذه المباريات هي الأولى لفرناندو دينيز كمدرب للبرازيل.