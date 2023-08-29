وقدم ساؤول نيجيز تمريرتين حاسمتين وكذلك فعل زميله في خط الوسط رودريغو دي باول.

• تقدم أتليتيكو مدريد بهدفين مبكرين عبر أنطوان غريزمان وممفيس ديباي من مدى قريب، وعزز ناويل مولينا تفوق الزوار في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة.

• سجل غريزمان من تسديدة مباشرة قرب المرمى في الدقيقة الثانية بعد تمريرة دي باول العرضية.

• اقترب ممفيس ديباي من مضاعفة النتيجة بعد دقيقتين لكن الحارس شتولي ديميتريفسكي تصدى لتسديدته ببراعة.

• نجح المهاجم الهولندي في المحاولة التالية في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة منخفضة من ساؤول.

• خرج ديباي مصابا في ساقه بعد دقائق قليلة.

• أهدى دي باول تمريرة إلى مولينا حولها مواطنه المدافع الأرجنتيني إلى شباك ديميتريفسكي.

الشوط الثاني:

• أحرز ألفارو موراتا، الذي شارك بدلا من ديباي، هدفين كما أضاف أنخيل كوريا هدفا رائعا بتصويبة من فوق الحارس.

• هز ماركوس يورينتي الشباك ليكتمل الانتصار الثاني في 3 مباريات لفريق المدرب دييغو سيميوني.

وقال غريزمان لمحطة موفيستار بلوس "لعبنا مباراة رائعة وبسعادة وكثير من الندية منذ البداية".

وأضاف مهاجم فرنسا "الهدف الأول منحنا السلام النفسي وحصدنا 3 نقاط مهمة، سننعم بالراحة ثم نفكر في المباراة المقبلة".

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني متساويا برصيد 7 نقاط مع برشلونة وجيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

ويبقى رايو فايكانو في المركز الثامن ولديه 6 نقاط.